«Татагроэкспо»: яровые культуры, кормовые заборы и «Агрополия»

Сегодня на территории выставочного центра «Казань Экспо» открылась 3-я специализированная выставка «Татагроэкспо». Всего в выставке приняли участие свыше 200 предприятий из 30 регионов РФ и ряд ведущих зарубежных компаний. На выставке демонстрируется сельхозтехника, оборудование и запчасти, средства защиты растений и удобрения, семена, продукция татарстанских фермеров. Кроме того, здесь можно ознакомиться с новейшими научными разработками. Также на площадке «Казань Экспо» прошло расширенное заседание итоговой коллегии МСХиП РТ «Итоги работы агропромышленного комплекса за 2020 год и задачи на 2021 год».
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