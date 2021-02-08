Рекордные вложения, суперкомпьютер и борьба с митингами: на Совете при президенте РТ обсудили планы на Год науки

17:56, 08.02.2021 38
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

За какие достижения ученый из Татарстана удостоился награды Путина, зачем республике суперкомпьютер, и какие технологии помогут бороться с протестными настроениями в обществе. Об этом и рекордных инвестициях в науку говорили накануне на расширенном заседании Совета при президенте Татарстана по образованию и науке и республиканского оргкомитета по подготовке и проведению Года науки и технологий. На заседании побывал фотокорреспондент "Реального времени".


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