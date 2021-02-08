Снос базы отдыха «Актер» и получение почетных званий: Союз театральных деятелей РТ подвел итоги работы

12:22, 08.02.2021 30
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Порядок вручения почетных званий и судьба базы отдыха «Актер» — вот основные темы, которые взбудоражили участников отчетно-выборного съезда Союза театральных деятелей Республики Татарстан, прошедшего сегодня в Казани. В ходе заседания подвели итоги работы союза за пять лет, а также переизбрали председателя - на посту остался главный режиссер Камаловского театра Фарид Бикчантаев.


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