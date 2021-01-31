10 фото недели: женский взгляд

00:00, 31.01.2021 10
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На уходящей неделе наряду с продолжающимися итоговыми коллегиями различных министерств и ведомств происходили события, возможно, не такие серьезные, но не менее интересные. По нашему мнению, их героинями и visual-мейкерами стали женщины. Посмотрите фотоподборку «Реального времени» и убедитесь сами.

  • 1—2. Вручение премии «Студент года Республики Татарстан — 2020».
  • 3—5. Вручение литературной премии имени Шарифа Камала для молодых писателей и переводчиков.
  • 6. На презентации книги «Татьяна Покровская и ее команда».
  • 7. На открытии выставки картин из семейной коллекции члена Общественной палаты России Владимира Зорина.
  • 8—10. Финал конкурса «Мисс Татарстан — 2021».

Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов


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