«Предъявите документы»: как казанская ГИБДД проверяла автобусы на Горьковском шоссе

22:00, 29.01.2021 30
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня ГИБДД Казани провела рейд по проверке автобусов на Горьковском шоссе. Проверяли аптечки, тахограф, огнетушители, внесение изменений в конструкцию, состояние колес, путевую документацию. По итогам проверки сотрудники службы составили на водителей общественного транспорта 11 административных материалов.


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