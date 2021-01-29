Борьба с суррогатом и пивные рекорды: итоговая коллегия Госалкогольинспекции

Пандемия перевернула с ног на голову татарстанский алкогольный рынок. Вместо легальной водки и крепкого алкоголя потребители перешли на более доступные по цене напитки или даже на суррогатные продукты, которые по теневым каналам стекаются из соседних регионов. Главным сюрпризом на алкогольном рынке за время пандемии стал рост продаж пенного напитка на 107% — до 21 млн декалитров. Эти и другие итоги работы в 2020 году подвели сегодня на коллегии Госалкогольинспекции.
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