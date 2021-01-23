«Жизнь на высокой ноте»: в галерее «Дом ART» выставка Николая Индюхова

В галерее «Дом ART» открылась ретроспективная выставка заслуженного деятеля искусств Татарстана Николая Индюхова «Жизнь на высокой ноте». Художник ушел из жизни в 2009 году, однако его работы можно встретить в музее изобразительных искусств, в частных галереях России и Европы. Большая часть художественного наследия мастера находится в архиве его семьи, которая и представила картины казанцам.
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