«Жизнь на высокой ноте»: в галерее «Дом ART» выставка Николая Индюхова

22:00, 23.01.2021 20
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В галерее «Дом ART» открылась ретроспективная выставка заслуженного деятеля искусств Татарстана Николая Индюхова «Жизнь на высокой ноте». Художник ушел из жизни в 2009 году, однако его работы можно встретить в музее изобразительных искусств, в частных галереях России и Европы. Большая часть художественного наследия мастера находится в архиве его семьи, которая и представила картины казанцам.


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