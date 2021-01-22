ВСМ, железнодорожное кольцо вокруг Казани и грузовое усиление МАК: что обсуждали на итоговой коллегии Минтранса РТ

21:00, 22.01.2021 41
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  • Ринат Назметдитнов
  • Ринат Назметдитнов
  • Ринат Назметдитнов
  • Ринат Назметдитнов
  • Ринат Назметдитнов
  • Ринат Назметдитнов
  • Ринат Назметдитнов
  • Ринат Назметдитнов
  • Ринат Назметдитнов
  • Ринат Назметдитнов
  • Ринат Назметдитнов
  • Ринат Назметдитнов
  • Ринат Назметдитнов
  • Ринат Назметдитнов
  • Ринат Назметдитнов
  • Ринат Назметдитнов
  • Ринат Назметдитнов
  • Ринат Назметдитнов
  • Ринат Назметдитнов
  • Ринат Назметдитнов
  • Ринат Назметдитнов
  • Ринат Назметдитнов
  • Ринат Назметдитнов
  • Ринат Назметдитнов
  • Ринат Назметдитнов
  • Ринат Назметдитнов
  • Ринат Назметдитнов
  • Ринат Назметдитнов
  • Ринат Назметдитнов
  • Ринат Назметдитнов
  • Ринат Назметдитнов
  • Ринат Назметдитнов
  • Ринат Назметдитнов
  • Ринат Назметдитнов
  • Ринат Назметдитнов
  • Ринат Назметдитнов
  • Ринат Назметдитнов
  • Ринат Назметдитнов
  • Ринат Назметдитнов
  • Ринат Назметдитнов
  • Ринат Назметдитнов

Прошедшая сегодня итоговая коллегия министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ оказалась первой отчетной для нового министра Фарида Ханифова. Ему пришлось срочно вникать в детали крупных инфраструктурных проектов. Как сообщил министр, несмотря на пандемию, дорожно-транспортный комплекс Татарстана продолжил реализацию серии капиталоемких проектов и намерен и дальше двигаться в этом направлении.


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