О любви, поэзии, жизни и смерти: «13 вопросов к Ахматовой»

16:00, 19.01.2021 16
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

18 января в Татарской государственной филармонии поэтическую программу «13 вопросов к Ахматовой» представила советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России, лауреат театральных премий «Чайка» и «Хрустальная Турандот» Юлия Рутберг. Повествование соткано из биографии Анны Ахматовой, ее стихов и многочисленных мифов о ней.

В программе прозвучали произведения А. Ахматовой, музыка Д. Шостаковича, И. Баха, С. Рахманинова.


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