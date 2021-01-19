О любви, поэзии, жизни и смерти: «13 вопросов к Ахматовой»

18 января в Татарской государственной филармонии поэтическую программу «13 вопросов к Ахматовой» представила советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России, лауреат театральных премий «Чайка» и «Хрустальная Турандот» Юлия Рутберг. Повествование соткано из биографии Анны Ахматовой, ее стихов и многочисленных мифов о ней.



В программе прозвучали произведения А. Ахматовой, музыка Д. Шостаковича, И. Баха, С. Рахманинова.