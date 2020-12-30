Куклы господина Пэжо в странствиях по паркам Казани

23:00, 30.12.2020 29
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В предновогодние дни в парках Казани проходят театральные выступления уличного театра маски «Странствующие куклы господина Пэжо» из Санкт-Петербурга. Театр показывает перформанс «Декаданс». Его участники - суровые фонарщики, коварные паяцы, нежная Белая дама, суетливый Арлекин и целеустремленный Пилигрим.


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