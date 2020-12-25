Возвращение русского авангарда: шедевры ГМИИ РТ, побывав в Третьяковке, выставляются в Казани

Сегодня в Галерее современного искусства открылась выставка «Возвращение шедевров ГМИИ РТ из Третьяковской галереи. От Рериха до Кандинского». Для выставки «Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского», прошедшей осенью в Третьяковской галерее, было отобрано 48 живописных полотен. Теперь шедевры авангарда из собрания Музея ИЗО Татарстана вернулись из Москвы, и теперь уже казанские зрители могут увидеть эту экспозицию.

