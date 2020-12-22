Открытый миру Татарстан: кубок Универсиады, трофей «Шелкового пути», письменный набор от Эрдогана и китайский «Летучий корабль»

Сегодня в выставочном зале Музея истории государственности татарского народа и Республики Татарстан состоялось открытие выставки «Открытый миру», посвященной 100-летию образования ТАССР и 30-летию принятия Декларации о государственном суверенитете Татарстана. Особое место в экспозиции занимают экспонаты, переданные международными партнерами Республики Татарстан, а также другими регионами нашей страны.
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