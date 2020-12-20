10 фото недели: в ожидании новогодних чудес

00:00, 20.12.2020 10
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  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин

Осталось меньше двух недель до волшебного праздника, когда все — и дети, и взрослые — готовы поверить в чудо. В фотоподборке «Реального времени» — предновогодние чудеса, которые увидели наши корреспонденты на выставках и концертах за минувшие семь дней.

  • 1. Концерт пианиста и композитора Ивана Бессонова в Татарской государственной филармонии.
  • 2—3. Выставка проекторов и теневых театров XIX века «Волшебный фонарь».
  • 4—5. Выставка Анвара Сайфутдинова «Коллекция картин о родине».
  • 6—7. Открытие елочного городка в Старо-Татарской слободе.
  • 8—10. Выставка «Когда зажигаются елки. Шедевры новогодней анимации России XX века».

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