10 фото недели: в ожидании новогодних чудес

Осталось меньше двух недель до волшебного праздника, когда все — и дети, и взрослые — готовы поверить в чудо. В фотоподборке «Реального времени» — предновогодние чудеса, которые увидели наши корреспонденты на выставках и концертах за минувшие семь дней.

1. Концерт пианиста и композитора Ивана Бессонова в Татарской государственной филармонии.

2—3. Выставка проекторов и теневых театров XIX века «Волшебный фонарь».

4—5. Выставка Анвара Сайфутдинова «Коллекция картин о родине».

6—7. Открытие елочного городка в Старо-Татарской слободе.

8—10. Выставка «Когда зажигаются елки. Шедевры новогодней анимации России XX века».