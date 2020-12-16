Былое и настоящее Татарстана: «картины о родине» Анвара Сайфутдинова

23:25, 16.12.2020 44
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  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин

Экспозиция работ Анвара Сайфутдинова «Коллекция картин о родине» открылась в Национальной художественной галерее «Хазинэ» ГМИИ РТ. Выставка художника включает в себя 60 картин - 30 произведений посвящены истории Татарстана XX и XXI века. На открытии выставки побывал фотокорреспондент "Реального времени".


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