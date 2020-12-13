«Яна йолдыз»: спеть со звездами

Сегодня в Филармонии им. Габдуллы Тукая состоялся гала-концерт телевизионного вокального проекта «Яна йолдыз». Победителем песенного конкурса стала Эльвира Мифтахова. Ильяс Мингазов и Марсель Закиров вошли в тройку лучших исполнителей и споют на конкурсе «Татар Жыры-2021».

«Яна Йолдыз» — первое в истории татарской эстрады телевизионное реалити-шоу с участием молодых исполнителей. Из 300 заявок на участие со всего Татарстана и других регионов России жюри проекта отобрало 50 талантливых певцов от 18 до 35 лет, и лишь 12 из них дошли до финального испытания.