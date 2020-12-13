10 фото недели: как освоить ППШ, на сцене — юные телезвезды и «Дети против коррупции»

00:00, 13.12.2020 10
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  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Ринат Назметдинов
  • Максим Платонов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Илья Репин

В этот раз героями недельной фотоподборки «Реального времени» стали дети. Их успехи, улыбки и даже участие в решении совсем не детских проблем — это наша надежда на будущее.

  • 1—2. В Национальном музее на военно-исторической реконструкции «Битва за Москву. На острие прорыва».
  • 3. На Республиканском молодежном антикоррупционном форуме.
  • 4. На митинге обманутых дольщиков АН «Респект» в парке Тинчурина.
  • 5—9. На праздничном концерте к двухлетию «Шаян ТВ».
  • 10. На концерте пианиста и композитора Ивана Бессонова в Татарской филармонии.

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