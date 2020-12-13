10 фото недели: как освоить ППШ, на сцене — юные телезвезды и «Дети против коррупции»

В этот раз героями недельной фотоподборки «Реального времени» стали дети. Их успехи, улыбки и даже участие в решении совсем не детских проблем — это наша надежда на будущее.

1—2. В Национальном музее на военно-исторической реконструкции «Битва за Москву. На острие прорыва».

3. На Республиканском молодежном антикоррупционном форуме.

4. На митинге обманутых дольщиков АН «Респект» в парке Тинчурина.

5—9. На праздничном концерте к двухлетию «Шаян ТВ».

10. На концерте пианиста и композитора Ивана Бессонова в Татарской филармонии.