Праздничный уикенд в KazanMall: арлекины и пираты, циркачи и акробаты

Сегодня состоялось очередное - на этот раз праздничное - открытие- торгово-развлекательного центра «KazanMall». В эти выходные на улице, внутри комплекса и даже на крыше посетители могут увидеть шоу артистов уличных театров. В ТЦ побывали корреспонденты «Реального времени».