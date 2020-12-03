Деревенские истории: в театре им. Г. Камала — премьера документального спектакля «Хуш, авылым»

Завтра в малом зале Камаловского театра состоится премьера документального спектакля «Хуш, авылым»/«Я не вернусь». Автор и режиссер постановки — Айдар Заббаров. В спектакле заняты: заслуженные артисты Татарстана Эмиль Талипов, Ляйсан Фазуллина, а также молодые актеры Эльвир Салимов, Алина Мударисова, Алмаз Бурганов и Гузель Гюльвердиева. Действие спектакля разворачивается в деревенском клубе, где вечерами собираются жители пока еще живой деревни и проходит подготовка к какому-то очень важному культурному событию… Корреспонденты «Реального времени» побывали на предпремьерном прогоне спектакля.