Деревенские истории: в театре им. Г. Камала — премьера документального спектакля «Хуш, авылым»

18:47, 03.12.2020 22
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Завтра в малом зале Камаловского театра состоится премьера документального спектакля «Хуш, авылым»/«Я не вернусь». Автор и режиссер постановки — Айдар Заббаров. В спектакле заняты: заслуженные артисты Татарстана Эмиль Талипов, Ляйсан Фазуллина, а также молодые актеры Эльвир Салимов, Алина Мударисова, Алмаз Бурганов и Гузель Гюльвердиева. Действие спектакля разворачивается в деревенском клубе, где вечерами собираются жители пока еще живой деревни и проходит подготовка к какому-то очень важному культурному событию… Корреспонденты «Реального времени» побывали на предпремьерном прогоне спектакля.


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