«Наша музыка из «не нашего» кино»: «киновечер» от La Primavera

Сегодня в ГБКЗ им.Сайдашева казанский камерный оркестр La Primavera выступил с концертом "Наша музыка из "не нашего" кино". В программе концерта – знаменитые и всеми любимые саундтреки из фильмов «Крестный отец», «Запах женщины», «Завтрак у Тиффани», «Ромео и Джульетта», «Огни рампы», «Джеймс Бонд» и др.