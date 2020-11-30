«Наша музыка из «не нашего» кино»: «киновечер» от La Primavera

Сегодня в ГБКЗ им.Сайдашева казанский камерный оркестр La Primavera выступил с концертом "Наша музыка из "не нашего" кино". В программе концерта – знаменитые и всеми любимые саундтреки из фильмов «Крестный отец», «Запах женщины», «Завтрак у Тиффани», «Ромео и Джульетта», «Огни рампы», «Джеймс Бонд» и др.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым