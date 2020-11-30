«Наша музыка из «не нашего» кино»: «киновечер» от La Primavera

22:05, 30.11.2020 23
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Сегодня в ГБКЗ им.Сайдашева казанский камерный оркестр La Primavera выступил с концертом "Наша музыка из "не нашего" кино". В программе концерта – знаменитые и всеми любимые саундтреки  из фильмов «Крестный отец», «Запах женщины», «Завтрак у Тиффани», «Ромео и Джульетта», «Огни рампы», «Джеймс Бонд» и др.


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