10 фото недели: без слов

Для того чтобы выразить свои чувства, эмоции, отношение к чему-либо, человеку бывает достаточно мимики и жестов. Из фотохроники минувшей недели мы и выбрали на этот раз кадры, где все понятно без слов.

1. Прощание с митрополитом Феофаном.

2. Инспекция казанских долгостроев.

3. Чемпионат России по синхронному плаванию.

4 - 6. Открытие мультимедийной выставки «Жизнь как шоу».

7 - 8. Открытие выставки «ПримусПушкинПатефон».

9. Открытие в Казани «Сбер Еаптеки»

10. Премьера спектакля «Мио, мой Мио!» в Татарском ТЮЗе.