10 фото недели: без слов

00:00, 29.11.2020 10
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Ринат Назметдинов

Для того чтобы выразить свои чувства, эмоции, отношение к чему-либо, человеку бывает достаточно мимики и жестов. Из фотохроники минувшей недели мы и выбрали на этот раз кадры, где все понятно без слов.

  • 1. Прощание с митрополитом Феофаном.
  • 2. Инспекция казанских долгостроев.
  • 3. Чемпионат России по синхронному плаванию.
  • 4 - 6. Открытие мультимедийной выставки «Жизнь как шоу».
  • 7 - 8. Открытие выставки «ПримусПушкинПатефон».
  • 9. Открытие в Казани «Сбер Еаптеки»
  • 10. Премьера спектакля «Мио, мой Мио!» в Татарском ТЮЗе.

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