В Казани простились с Ханафи Бадиги

Сегодня в Казани простились с поэтом, прозаиком, ученым, посвятившим жизнь изучению творчества Мусы Джалиля, заслуженным работником культуры Татарстана Ханафи Бадиги. Ханафи Бадиги скончался 27 ноября в возрасте 79 лет после продолжительной болезни. Прощание с покойным состоялось сегодня рядом с его домом, а похоронят Бадиги в деревне Мурали Арского района.