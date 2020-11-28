В Казани простились с Ханафи Бадиги

10:00, 28.11.2020 21
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани простились с поэтом, прозаиком, ученым, посвятившим жизнь изучению творчества Мусы Джалиля, заслуженным работником культуры Татарстана Ханафи Бадиги. Ханафи Бадиги скончался 27 ноября в возрасте 79 лет после продолжительной болезни. Прощание с покойным состоялось сегодня рядом с его домом, а похоронят Бадиги в деревне Мурали Арского района.


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