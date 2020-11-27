Первая в Татарстане «Сбер Еаптека»: 18 тысяч препаратов, 1000 доставок в день

Сегодня в Казани, на ул. Саид-Галеева, 6, открылась первая в республике аптека с доставкой и собственным хабом. В церемонии открытия приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец. Все помещения «Сбер Еаптеки» — склад, торговый зал и курьерская зона — оснащены по современным фармацевтическим стандартам. В ассортименте аптеки будет 18 тыс. лекарств и товаров для здоровья. Планируется выполнять более 1000 заказов на доставку в день.