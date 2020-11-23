В Казани прощаются с митрополитом Феофаном

Сегодня в Благовещенском соборе Казанского кремля проходит отпевание митрополита Казанского и Татарстанского Феофана. Заупокойное богослужение возглавил управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий. На телеканале «ТНВ» и портале «Православие в Татарстане» организована прямая трансляция заупокойных богослужений. Митрополит Феофан будет погребен за алтарем собора Казанской иконы Божией Матери Казанско-Богородицкого мужского монастыря.
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