10 фото недели: от «Экспедиции-2020» до путешествия в прошлое

В эпоху пандемии наше жизненное пространство сжалось до границ работа — дом, пришлось забыть о дальних странах и новых впечатлениях. Но на минувшей неделе в Казани можно было попутешествовать — причем не только в пространстве, но и во времени, никуда не выезжая из города. Участникам проекта «Театр горожан» удалось побродить по придуманной ими самими Казани, посетителям таинственной экскурсии по Старо-Татарской слободе — послушать фонарщика Фаролеро, чтецам на первом ридинге «Авазлар / Голоса» -— перевоплотиться в авторов старинных дневников. Фильм «Святитель», съемки которого прошли в городе на этой неделе, напомнит нам об истории Казанской иконы Божией матери. А не менее дальнее путешествие — с Камчатки через всю Россию до столицы Татарстана — совершили участники Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020».

1—2. Завершение ежегодной Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» в Казани.

3—4. Съемки фильма «Святитель», посвященного жизни патриарха Гермогена, в Казани.

5. Презентация нового экскурсионного маршрута «Фаролеро» в Старо-Татарской слободе.

6—7. Выставка «Татары Сибири: реликвии и коллекции», созданная совместно с музеями Тюменской области.

8. Спектакль «Децентрализация», созданный в рамках лаборатории «Театр горожан» на площадке MOÑ в Нацбиблиотеке РТ.

9—10. «Авазлар / Голоса» — ридинг татарских дневников, найденных ученым Альфридом Бустановым.