10 фото недели: от «Экспедиции-2020» до путешествия в прошлое

В эпоху пандемии наше жизненное пространство сжалось до границ работа — дом, пришлось забыть о дальних странах и новых впечатлениях. Но на минувшей неделе в Казани можно было попутешествовать — причем не только в пространстве, но и во времени, никуда не выезжая из города. Участникам проекта «Театр горожан» удалось побродить по придуманной ими самими Казани, посетителям таинственной экскурсии по Старо-Татарской слободе — послушать фонарщика Фаролеро, чтецам на первом ридинге «Авазлар / Голоса» -— перевоплотиться в авторов старинных дневников. Фильм «Святитель», съемки которого прошли в городе на этой неделе, напомнит нам об истории Казанской иконы Божией матери. А не менее дальнее путешествие — с Камчатки через всю Россию до столицы Татарстана — совершили участники Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020».
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