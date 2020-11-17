Ирина Волынец в РКБ: подарки мамам и обсуждение перинатальных проблем

15:00, 17.11.2020 15
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня, в Международный день недоношенных детей, уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец посетила отделение недоношенных детей в ДРКБ и перинатальный центр РКБ. Она встретилась с медицинским персоналом учреждений и передала подарки мамам новорожденных детей.

Видеорепортаж Камиля Исмаилова


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