Великолепный век в «Манеже»: новая жизнь дворцового османского костюма

18:00, 13.11.2020 39
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в «Манеже» в Казанском кремле открылась выставка «Кафтан. Костюмы Османской империи глазами современных турецких дизайнеров». На ней представлены реконструкции оригинальных дворцовых османских костюмов, созданных дизайнерами турецкого научно-образовательного института исследований традиционной турецкой одежды и искусства. В костюмах использованы шелк, бархат, тафта, сатин, шифон, меха, парча, домотканые полотна. В качестве украшений применены аппликации и нашивки из золотых и серебряных нитей, турецкая традиционная вышивка, золотое шитье, турецкое кружево ойя, пайетки, бисер, гипюр.


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