Великолепный век в «Манеже»: новая жизнь дворцового османского костюма

Сегодня в «Манеже» в Казанском кремле открылась выставка «Кафтан. Костюмы Османской империи глазами современных турецких дизайнеров». На ней представлены реконструкции оригинальных дворцовых османских костюмов, созданных дизайнерами турецкого научно-образовательного института исследований традиционной турецкой одежды и искусства. В костюмах использованы шелк, бархат, тафта, сатин, шифон, меха, парча, домотканые полотна. В качестве украшений применены аппликации и нашивки из золотых и серебряных нитей, турецкая традиционная вышивка, золотое шитье, турецкое кружево ойя, пайетки, бисер, гипюр.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым