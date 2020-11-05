Снова против течения. «Хазине» встречает участников 6-й выставки-конкурса «Красные ворота»

Сегодня в Национальной художественной галерее «Хазинэ» открылась VI межрегиональная выставка-конкурс «Красные ворота/Против течения 2020». Это проект Поволжского отделения Российской академии художеств, который проводится раз в два года. В этом году авторы создавали работы исходя из десяти тем-объектов: «Механизмы и приборы», «Оружие», «Игрушки и куклы», «Колесо», «Средства перемещения», «Дом», «Город», «Интерьер», «Отражения», «Крылья». В конкурсе участвовали представители 20 регионов России, включая 30 татарстанских художников.
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