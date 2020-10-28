«Фатиха: новые смыслы»: арабская каллиграфия в Галерее татарского шамаиля

Сегодня в Галерее татарского шамаиля Музея-заповедника «Казанский Кремль» прошло открытие выставки «Фатиха: новые смыслы». Выставка знакомит с творчеством молодых и уже известных в Татарстане художников-каллиграфов. В творческую группу «Фатиха» входят Айзат Мингазов и Гульназ Исмагилова (Казань-Стамбул), Айрат Хисматуллин (Екатеринбург), Назим Исмагилов и Роза Хузина (Казань). На выставке представлено более 30 работ, выполненных в технике арабской каллиграфии. Выставка приурочена ко дню рождения пророка Мухаммеда - Маулид ан-Наби.