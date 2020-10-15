Вторая жизнь вторсырья. Экологическая выставка в CUBE

Сегодня в контейнерном центре CUBE в Горкинско-Ометьевском лесу открылась выставка «Казань – город без мусора», все экспонаты которой изготовлены из вторсырья. На выставке можно увидеть гранулы, которые получаются из пластика в ходе переработки, и изготовленные из них предметы – рюкзаки, одежду, новую упаковку.