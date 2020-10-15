Вторая жизнь вторсырья. Экологическая выставка в CUBE

20:00, 15.10.2020 22
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в контейнерном центре CUBE в Горкинско-Ометьевском лесу открылась выставка «Казань – город без мусора», все экспонаты которой изготовлены из вторсырья. На выставке можно увидеть гранулы, которые получаются из пластика в ходе переработки, и изготовленные из них предметы – рюкзаки, одежду, новую упаковку.


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