Вторая жизнь вторсырья. Экологическая выставка в CUBE

Сегодня в контейнерном центре CUBE в Горкинско-Ометьевском лесу открылась выставка «Казань – город без мусора», все экспонаты которой изготовлены из вторсырья. На выставке можно увидеть гранулы, которые получаются из пластика в ходе переработки, и изготовленные из них предметы – рюкзаки, одежду, новую упаковку.
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