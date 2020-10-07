«Лиса и виноград» на сцене казаского ТЮЗа: Эзоп и его свобода

21:08, 07.10.2020 29
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

6 и 7 октября Казанский театр юного зрителя представил премьеру — спектакль «Лиса и виноград» по одноименной пьесе Гильерме Фигейредо. Дипломная работа режиссера Александра Туманова открыла серию премьер 88-го театрального сезона ТЮЗа.


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