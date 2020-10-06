Поиски доброго человека в интерпретации Юрия Бутусова. «Золотая маска» снова в Казани

Сегодня в театре Камала в рамках гастролей фестиваля «Золотая маска» в Казани представили спектакль по пьесе Бертольда Брехта «Добрый человек из Сезуана» в интерпретации режиссера театра имени Пушкина Юрия Бутусова. Это произведение Брехта давно стало культовым для театрального мира. В 2014 году задействованной в спектакле актрисе Александре Урсуляк была вручена премия в номинации «Лучшая женская роль». Кроме того, режиссер Юрий Бутусов был отмечен специальной премией жюри «Золотой маски».
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