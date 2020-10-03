Баран для батыра: в Казани проходит чемпионат мира по борьбе корэш

Сегодня на территории автодрома «Казань ринг Каньон» состоялась торжественная церемония открытия чемпионата мира по поясной борьбе корэш. Турнир проходит с 2 по 4 октября, в нем принимают участие около 100 спортсменов из 25 стран мира. Предварительные бои прошли в Центре гребных видов спорта. Медали будут разыграны в весовых категориях 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 130 и 130+ кг.