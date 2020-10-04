10 культурных фото недели: от исторической правды к звездам и звездочкам

Прошлый уикенд в Татарстане был ознаменован масштабным фестивалем «Великий Болгар». Но и в последующие дни культурный накал не снижался: юбилейное «Созвездие-Йолдызлык», проект «Безнен жыр» и «Рубиновые звезды» в честь ректора Казанской консерватории подвели итоги года, а оркестр Primavera вместе с Рустемом Абязовым уже открыл новый сезон. Так что дальше нас ждет довольно долгий культурный нон-стоп.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым