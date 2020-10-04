10 культурных фото недели: от исторической правды к звездам и звездочкам

00:00, 04.10.2020 10
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  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Илья Репин

Прошлый уикенд в Татарстане был ознаменован масштабным фестивалем «Великий Болгар». Но и в последующие дни культурный накал не снижался: юбилейное «Созвездие-Йолдызлык», проект «Безнен жыр» и «Рубиновые звезды» в честь ректора Казанской консерватории подвели итоги года, а оркестр Primavera вместе с Рустемом Абязовым уже открыл новый сезон. Так что дальше нас ждет довольно долгий культурный нон-стоп.


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