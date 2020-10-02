К юбилею музыканта и педагога: фестиваль органной музыки «Рубиновые звезды»

15:28, 02.10.2020 22
1/22
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин

1 октября в Государственном большом концертном зале имени С. Сайдашева прошел фестиваль органной музыки «Рубиновые звезды». Проект приурочен к 70-летнему юбилею музыканта и педагога, ректора Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова, народного артиста России, профессора Рубина Абдуллина.

Программу концерта представил сам Рубин Абдуллин и педагоги кафедры органа, клавесина и арфы Казанской консерватории. В концерте принял участие хор студентов консерватории под управлением заслуженного деятеля искусств России, профессора Владислава Лукьянова.


комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи