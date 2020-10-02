К юбилею музыканта и педагога: фестиваль органной музыки «Рубиновые звезды»

1 октября в Государственном большом концертном зале имени С. Сайдашева прошел фестиваль органной музыки «Рубиновые звезды». Проект приурочен к 70-летнему юбилею музыканта и педагога, ректора Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова, народного артиста России, профессора Рубина Абдуллина.
Программу концерта представил сам Рубин Абдуллин и педагоги кафедры органа, клавесина и арфы Казанской консерватории. В концерте принял участие хор студентов консерватории под управлением заслуженного деятеля искусств России, профессора Владислава Лукьянова.
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