День памяти Андрея Гаврилова: журналистская Казань вспомнила первого редактора «Вечерки»

Трогательным, теплым, и ностальгическим получился день памяти первого редактора газеты «Вечерняя Казань» Андрея Гаврилова. День памяти начался с посещения его могилы на Арском кладбище. За 29 лет со дня его ухода из жизни это стало негласной традицией. Журналисты «гавриловского призыва» возложили цветы и почтили своего шефа минутой молчания. Основные же события развернулись в здании Союза журналистов Татарстана. Журналисты презентовали выставку «Андрей Гаврилов и его Дело» и альманах, посвященный истории «Вечерней Казани».