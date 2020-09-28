День памяти Андрея Гаврилова: журналистская Казань вспомнила первого редактора «Вечерки»

15:39, 28.09.2020 59
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Трогательным, теплым, и ностальгическим получился день памяти первого редактора газеты «Вечерняя Казань» Андрея Гаврилова. День памяти начался с посещения его могилы на Арском кладбище. За 29 лет со дня его ухода из жизни это стало негласной традицией. Журналисты «гавриловского призыва» возложили цветы и почтили своего шефа минутой молчания. Основные же события развернулись в здании Союза журналистов Татарстана.  Журналисты  презентовали выставку «Андрей Гаврилов и его Дело» и альманах, посвященный истории «Вечерней Казани». 


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