«Город блюз» в Казани: выставка фотохудожников под аккомпанемент саксофона

В Казани, в Музее Амира Мазитова, открылась выставка фотографий «Город блюз». В экспозиции представлены около ста черно-белых и цветных, цифровых и пленочных фотографий самых разных жанров как именитых мастеров, ставших уже легендами фотоискусства столицы Татарстана, так и фотографов, впервые демонстрирующих свои произведения на публичной выставочной площадке.



Соавторы экспозиции - члены казанского клуба фотохудожников «SAN/ЦИФРА». Первыми участниками клуба стали Евгений Кулешов, Валерий Михайлов, Валерий Ряшин, Эдвард Хакимов, Руслан Ахмедгалиев, Рифкат Якупов, Карина Арутюнян, Хайдар Абдулов, Кристина Дегтярева, Максим Каримов и Рамиль Гали.