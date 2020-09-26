«Город блюз» в Казани: выставка фотохудожников под аккомпанемент саксофона

10:00, 26.09.2020 41
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  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин

В Казани, в Музее Амира Мазитова, открылась выставка фотографий «Город блюз». В экспозиции представлены около ста черно-белых и цветных, цифровых и пленочных фотографий самых разных жанров как именитых мастеров, ставших уже легендами фотоискусства столицы Татарстана, так и фотографов, впервые демонстрирующих свои произведения на публичной выставочной площадке.

Соавторы экспозиции - члены казанского клуба фотохудожников «SAN/ЦИФРА». Первыми участниками клуба стали Евгений Кулешов, Валерий Михайлов, Валерий Ряшин, Эдвард Хакимов, Руслан Ахмедгалиев, Рифкат Якупов, Карина Арутюнян, Хайдар Абдулов, Кристина Дегтярева, Максим Каримов и Рамиль Гали.


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