Казань конца XX века глазами «шести молодых художников». Новая выставка в галерее «Окно»

Сегодня в галерее «Окно» в Казанской ратуше открылась выставка «Шесть молодых художников». В экспозиции представлены работы ведущих художников Татарстана последней трети ХХ — начала XXI веков: Надира Альмеева, Игоря Башмакова, Евгения Голубцова, Георгия Иванова, Владимира Нестеренко и Рустема Фаттахова.
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