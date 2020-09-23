«Золотая маска» на Качаловской сцене: волшебные грезы «Сна в летнюю ночь»

23:00, 23.09.2020 40
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

23 и 24 сентября на сцене Казанского академического русского Большого драматического театра им. В.И.Качалова в рамках фестиваля «Золотая маска» проходят гастроли театра из Москвы с участием именитых артистов. Сегодня фестиваль открыла «Мастерская Петра Фоменко» спектаклем «Сон в летнюю ночь» по комедии Уильяма Шекспира в постановке режиссера из Македонии Ивана Поповски. 


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