10 фото недели: Казань встречает гостей

00:00, 20.09.2020 10
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  • Максим Платонов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

На минувшей неделе Казань приняла множество гостей. Познакомиться с городом и поучаствовать в различных мероприятиях смогли ВИП-чиновники, спортсмены, общественники… Как их встречала Казань и чем они удивляли столицу Татарстана — в фотоподборке «Реального времени».

  • 1. Визит в Казань министра культуры России Ольги Любимовой.
  • 2—3. Сабантуй на Всероссийском форуме «Золото тюрков».
  • 4. Матч чемпионата России по водному поло. «Синтез» — «Астана».
  • 5 — 7. Первые Всероссийские уличные игры. 
  • 8 — 10. Фестиваль самозанятых в Казани.

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