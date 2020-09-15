Экскурсия для министра: правнучка Василия Качалова побывала в казанском театре его имени

13:00, 15.09.2020 28
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня министр культуры России Ольга Любимова, приехавшая в Казань, чтобы ознакомиться с реализацией национального проекта «Культура» в Татарстане, посетила театр, где служил ее знаменитый прадед — Василий Качалов. Художественный руководитель театра Александр Славутский провел для гостьи экскурсию по музею, залам и закулисью.


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