10 фото недели: победы транспортные, экологические и спортивные

Жизнь каждого из нас складывается из ежедневных достижений и неудач. Тех, кто приложил больше сил и стараний, ждут победы, зачастую весьма скромные, но в итоге обязательно приводящие к главной победе в судьбе. «Реальное время» запечатлело удачные моменты в череде событий минувших 7 дней. О них — в нашей фотоподборке.



1. Награждение участников экологической акции «Тару сдавай — призы получай».