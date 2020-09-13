10 фото недели: победы транспортные, экологические и спортивные

Жизнь каждого из нас складывается из ежедневных достижений и неудач. Тех, кто приложил больше сил и стараний, ждут победы, зачастую весьма скромные, но в итоге обязательно приводящие к главной победе в судьбе. «Реальное время» запечатлело удачные моменты в череде событий минувших 7 дней. О них — в нашей фотоподборке.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
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