10 фото недели: победы транспортные, экологические и спортивные

00:00, 13.09.2020 10
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  • Ринат Назметдинов
  • Максим Платонов
  • Илья Репин
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Ринат Назметдинов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Жизнь каждого из нас складывается из ежедневных достижений и неудач. Тех, кто приложил больше сил и стараний, ждут победы, зачастую весьма скромные, но в итоге обязательно приводящие к главной победе в судьбе. «Реальное время» запечатлело удачные моменты в череде событий минувших 7 дней. О них — в нашей фотоподборке.

  • 1. Награждение участников экологической акции «Тару сдавай — призы получай».
  • 2. Передача новых автобусов НЕФАЗ для городских пассажирских перевозок в Казани.
  • 3. Открытие выставки в честь 125-летия со дня основания Казанской художественной школы.
  • 4—5. Открытие футбольно-регбийного манежа «Искандер» в Казани.
  • 6. Открытие площадки будущего строительства центра обработки данных на территории ОЭЗ «Иннополис».
  • 7. Мировой рекорд по трак-пулу в Казанском аэропорту.
  • 8. Старт сезона волейбольного клуба «Зенит-Казань».
  • 9. Матч открытия чемпионата России по водному поло «Синтез» — «Динамо СШОР» (Астрахань».
  • 10. Встреча Александра Малькевича с татарстанскими блогерами-наблюдателями.

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