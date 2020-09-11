Театр начинается с выставки: фрак Чацкого, шаржи Ливанова и цветы бронзовому Качалову

19:30, 11.09.2020 38
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  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин

Сегодня в фойе Казанского академического русского Большого драматического театра им. В. И. Качалова открылась первая выставка музея МХАТ. На выставке, посвященной 145-летию со дня рождения народного артиста СССР Василия Качалова, представлены личные вещи актера, в том числе театральные костюмы, письма и воспоминания, эскизы, макеты декораций.


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