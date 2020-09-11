Театр начинается с выставки: фрак Чацкого, шаржи Ливанова и цветы бронзовому Качалову

Сегодня в фойе Казанского академического русского Большого драматического театра им. В. И. Качалова открылась первая выставка музея МХАТ. На выставке, посвященной 145-летию со дня рождения народного артиста СССР Василия Качалова, представлены личные вещи актера, в том числе театральные костюмы, письма и воспоминания, эскизы, макеты декораций.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым