IT-мощности за 4 млрд. рублей: «Росатом» запустил проектирование ЦОДа в Иннополисе

13:47, 10.09.2020 25
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Президент Татарстана Рустам Минниханов и гендиректор ГК «Росатом» Алексей Лихачев сегодня по видеосвязи открыли площадку будущего строительства крупнейшего в Поволжье центра обработки данных (ЦОД) на территории особой экономической зоны «Иннополис». Ввод в эксплуатацию первой очереди дата-центра запланирован на вторую половину 2022 года.


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