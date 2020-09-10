«Искандер» для футбола и регби: казанские спортсмены получили новый манеж

Сегодня в Казани торжественно открыт футбольно-регбийный манеж «Искандер» по ул.Чуйкова. До начала мероприятия президент РТ Рустам Минниханов, министр спорта РТ Владимир Леонов, мэр Казани Ильсур Метшин, а также почетные гости – президент Российского футбольного союза Александр Дюков и министр спорта России Олег Матыцин осмотрели спортивное сооружение. Манеж имеет зону для футбола и зону для игры в регби, раздевалки для спортсменов и тренеров, тренажерный зал, зону ожидания, медицинский блок, помещение охранно-пожарного поста, помещение хранения спортинвентаря. Рустам Минниханов оставил автограф на мячах для юных футболистов.