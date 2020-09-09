«Тару сдавай — призы получай»: в Казани наградили участников экологической акции

Итоги экологической акции «Тару сдавай – призы получай» подвели сегодня в Горкинско-Ометьевском лесу Казани. Самых активных ее участников в экоцентре «Дом» наградил мэр города Ильсур Метшин. На сегодняшний день в проекте зарегистрировались более 2235 ребят, все вместе через фандоматы, установленные в школах города, они собрали более 180 тыс. единиц тары из-под напитков.
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