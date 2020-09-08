Жизнь после пандемии: проблемы и перспективы крупного бизнеса

Сегодня в ГТРК «Корстон» в Казани прошло общее отчетно-выборное собрание Ассоциации предприятий и промышленников Республики Татарстан. В нем принял участие президент РТ Рустам Минниханов. Лидеры крупнейших производств Татарстана обсудили важнейшие проблемы экономики. Драйвером роста промышленники считают принятие республиканских законов о поддержке инвесторов.
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