«И воссияет вечный свет»: исповедь Художника на сцене Театр оперы и балета

Сегодня на сцене театра оперы и балета имени Мусы Джалиля состоялась мировая премьера. Зрителям представили спектакль на музыку «Реквиема» Моцарта «И воссияет вечный свет» для солистов, хора, балета и оркестра в постановке и с участием народного артиста СССР, легендарного танцовщика и хореографа Владимира Васильева. Премьера в Казани приурочена к его 80-летию. В ноябре постановку планируется показать на Исторической сцене Большого театра России.