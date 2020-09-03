Станут ли Шигали центром экотуризма?

Сегодня в маленьком ДК поселка вернулась бурная дискуссия: жителей окрестных поселков пригласили обсудить концепцию создания туристического кластера «Зеркала Татарстана». Проект Наталии Фишман-Бекмамбетовой уже вышел в финал конкурса АСИ и претендует на получение федеральных миллионов на превращение 4,8 тысячи га заповедных земель вокруг Голубых озер в экотуристический рай. В границы нового проекта главным образом войдут земли Авиастроительного района, территории вблизи Голубых озер, Семиозерского монастыря и санатория «Крутушка». Кроме того, он затронет небольшой кусочек Высокогорского района — Шигали и Озерный. За обсуждением проекта наблюдали корреспонденты «Реального времени».