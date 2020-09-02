Татарстанский нефтегазохимический форум — 2020: #стоп covid-19, современные технологии и новые перспективы

Сегодня на территории выставочного центра Kazan Expo стартовало одно из масштабных событий нефтегазохимической отрасли — Татарстанский форум. В церемонии открытия приняли участие президент РТ Рустам Минниханов, замминистра энергетики РФ Антон Инюцын, президент Союза нефтегазопромышленников Геннадий Шмаль и заместитель премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов.
В рамках форума работает 27-я Международная специализированная выставка «Нефть. Газ. Нефтехимия», в которой приняли участие 18 регионов, подготовивших более 100 экспозиций. На выставку привезли лучшие решения для эффективной и безопасной работы нефтегазохимического комплекса.
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