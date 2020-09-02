Татарстанский нефтегазохимический форум — 2020: #стоп covid-19, современные технологии и новые перспективы

12:21, 02.09.2020 62 5
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Роман Хасаев
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Роман Хасаев
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Роман Хасаев
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня на территории выставочного центра Kazan Expo стартовало одно из масштабных событий нефтегазохимической отрасли — Татарстанский форум. В церемонии открытия приняли участие президент РТ Рустам Минниханов, замминистра энергетики РФ Антон Инюцын, президент Союза нефтегазопромышленников Геннадий Шмаль и заместитель премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов.

В рамках форума работает 27-я Международная специализированная выставка «Нефть. Газ. Нефтехимия», в которой приняли участие 18 регионов, подготовивших более 100 экспозиций. На выставку привезли лучшие решения для эффективной и безопасной работы нефтегазохимического комплекса. 


комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 15:32
    отличное фото
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    Анонимно 15:46
    ага, особенно с капсулами для больных
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  • Анонимно 15:44
    Что-то масок нет ни у кого(((
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  • Анонимно 15:45
    Масок нет, дистанции нет - так можно было, да?
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  • Анонимно 17:17
    Есть же маски.
    Ответить
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