Татарстанский нефтегазохимический форум — 2020: #стоп covid-19, современные технологии и новые перспективы

Сегодня на территории выставочного центра Kazan Expo стартовало одно из масштабных событий нефтегазохимической отрасли — Татарстанский форум. В церемонии открытия приняли участие президент РТ Рустам Минниханов, замминистра энергетики РФ Антон Инюцын, президент Союза нефтегазопромышленников Геннадий Шмаль и заместитель премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов.



В рамках форума работает 27-я Международная специализированная выставка «Нефть. Газ. Нефтехимия», в которой приняли участие 18 регионов, подготовивших более 100 экспозиций. На выставку привезли лучшие решения для эффективной и безопасной работы нефтегазохимического комплекса.