На пути к знаниям и согласию: как открывали первый в Казани полилингвальный комплекс «Адымнар»

Сегодня в Казани открыли полилингвальный комплекс «Адымнар — путь к знаниям и согласию». Двери в школу будущего распахнули перед учениками первые лица республики — первый президент Татарстана, Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, премьер-министр республики Алексей Песошин, первый заместитель министра строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, мэр Казани Ильсур Метшин.
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